Германия в напряженном матче вырвала победу у Нидерландов: видео

Сборная Германии в рамках второго тура групповой стадии отбора к чемпионату Европы-2020 справилась с Нидерландами (3:2).

Нидерланды – Германия 2:3

Голы: де Лигт, 48, Депа, 63 – Сане, 14, Гнабри, 34, Шульц, 90

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Гости первыми открыли счет после точного удара Лероя Сане. Еще через несколько минут Серж Гнабри сумел забить второй мяч Германии в этом поединке.

В начале второго тайма Маттейс де Лигт отыграл один мяч, а на 63-й минуте Мемфис Депай сравнял счет классным ударом в нижний угол.

Несмотря на это, последнее слово в этой битве было все же за подопечными Йоахима Льова. Нико Шульц на 90 минуте добавил к асисту забитый гол и принес своей команде важные три балла.

В итоге, неожиданная победа немцев вывела их в лидеры группы, но куда важнее, что подопечные Льова прервали серию неудач, одержав первую победу после прошлогоднего чемпионата мира.

Видеообзор матча Нидерланды – Германия

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