Нигерия объявила состав на товарищеский матч против Украины в Днепре

Тренерский штаб сборной Нигерии огласил список игроков, которые вызваны на матч против сборной Украины. Матч состоится в Днепре 10 сентября.

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Всего в списке трехкратных чемпионов Африки (бронзовые призеры Кубка африканских наций 2019) 23 игрока. Но лишь один из них представляет внутренний чемпионат. Зато сразу шесть из чемпионата Англии. Еще по три игрока из Испании и Франции, а по двое выступают в чемпионатах Германии, Италии и Португалии.

Вратари: Эзенва ("Катсина Юнайтед", Нигерия), Озохо ("Омония", Кипр), Окое ("Фортуна", Германия)

Защитники: Омеруо ("Леганес", Испания), Балогун ("Брайтон", Англия), Эконг ("Удинезе", Италия), Эбуэхи ("Бенфика", Португалия), Аина ("Торино", Италия), Авазием ("Порту", Португалия), Аджаи ("Вест Бромвич", Англия), Коллинс ("Падерборн", Германия)

Полузащитники: Ндиди ("Лестер", Англия), Этебо ("Сток Сити", Англия), Ивоби ("Эвертон", Англия), Ихеаначо ("Лестер", Англия), Арибо ("Рейнджерс", Шотландия)

Форварды: Муса ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Калу ("Бордо", Франция), Саймон ("Леванте", Испания), Оньекуру ("Монако", Франция), Онуачу ("Мидтьюлланд", Дания), Чуквуэзе ("Вильярреал", Испания), Осимхен ("Лилль", Франция).

При этом в сборной Нигерии ошиблись с флагом Украины в новости о списке игроков. Они изобразили его перевернутым.