Нигерийские футболисты в Украине: тест

Во вторник, 10-го сентября, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч в Днепре против Нигерии. За всю историю своего существования сборная Украины успела провести шесть матчей с представителями Африканского континента.

За всю историю украинского футбола только 35 нигерийцев выступали в нашем чемпионате. Одними из самых известных являются Браунд Идейе, Тае Тайво, Лаки Идахор, Габриель Окечукву, Самсон Годвин. Попробуйте свои силы: Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест Впервые нигерийские футболисты появились в чемпионате в 2000 году. Сразу три игрока из Нигерии переехали в Украину. Вместе с грандами украинского футбола представители Нигерии выиграла чемпионат Украины и другие трофеи.