Нигерийские футболисты в Украине: тест

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Нигерийские футболисты в Украине: тест
Нигерийские футболисты в Украине: тест / GETTY IMAGES

Во вторник, 10-го сентября, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч в Днепре против Нигерии. За всю историю своего существования сборная Украины успела провести шесть матчей с представителями Африканского континента.

За всю историю украинского футбола только 35 нигерийцев выступали в нашем чемпионате. Одними из самых известных являются Браунд Идейе, Тае Тайво, Лаки Идахор, Габриель Окечукву, Самсон Годвин.

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Впервые нигерийские футболисты появились в чемпионате в 2000 году. Сразу три игрока из Нигерии переехали в Украину. Вместе с грандами украинского футбола представители Нигерии выиграла чемпионат Украины и другие трофеи.

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу ФК Карпаты Динамо УПЛ
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