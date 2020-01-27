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Ник Кирьос со злости разбил ракетку на Australian Open и подарил ее зрителям – видео

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Ник Кирьос / twitter.com/AustralianOpen

Австралийский теннисист Ник Кирьос снова привлек к себе внимание на Australian Open. На этот раз Ник разбил свою ракетку.

В матче против первой ракетки мира Рафаэля Надаля нервы австралийца не выдержали в третьем сете.

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Нику не удалось выиграть несколько розыгрышей на тай-брейке. Кирьос решил, что проблема в ракетке и со злости разбил ее о корт.

После соприкосновения с кортом ракетка отлетела в микрофон возле корта. Рефери вынес теннисисту предупреждение.

Сам Кирьос решил подарить ракетку зрителям, выбросив ее на трибуны. Зрители не смогли поймать ракетку, и она упала за пределы корта.

Выход в 1/8 также не дался Нику просто. В 1/16 финала австралиец встречался с россиянином Кареном Хачановым и поссорился с арбитром.

Преодолеть четвертый круг Кирьос не смог – Надаль выиграл по итогам 4 сетов.

  • Кирьос известен своим неоднозначным поведением на корте. В августе 2019-го Ник не сдержал эмоций во время перерыва в матче 1/16 финала против того же Карена Хачанова. Австралиец в подтрибунном помещении сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи.
  • За свои выходки в матче против Хачанова Кирьос был жестко наказан ATP. Организация условно отстранила Кирьоса на 16 недель и оштрафовала на 25 тысяч долларов.
  • В 2019 году Кирьос был дисквалифицирован с престижного грунтового турнира в Риме (Италия). Судья дисквалифицировал Ника в третьей партии против Каспера Рууда за неспортивное поведение. Кирьос был недоволен, что люди на трибунах продолжают ходить во время его подачи, и начал кричать на зрителей.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Australian Open Теннис
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