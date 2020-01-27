Ник Кирьос со злости разбил ракетку на Australian Open и подарил ее зрителям – видео

Австралийский теннисист Ник Кирьос снова привлек к себе внимание на Australian Open. На этот раз Ник разбил свою ракетку.

В матче против первой ракетки мира Рафаэля Надаля нервы австралийца не выдержали в третьем сете.

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Нику не удалось выиграть несколько розыгрышей на тай-брейке. Кирьос решил, что проблема в ракетке и со злости разбил ее о корт.

После соприкосновения с кортом ракетка отлетела в микрофон возле корта. Рефери вынес теннисисту предупреждение.

Сам Кирьос решил подарить ракетку зрителям, выбросив ее на трибуны. Зрители не смогли поймать ракетку, и она упала за пределы корта.

.@RafaelNadal takes the lead again after a dramatic third set that saw @NickKyrgios smash a racket



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Выход в 1/8 также не дался Нику просто. В 1/16 финала австралиец встречался с россиянином Кареном Хачановым и поссорился с арбитром.

Преодолеть четвертый круг Кирьос не смог – Надаль выиграл по итогам 4 сетов.