В Ивано-Франковске готовятся к открытию первого в Украине музея спорта. В нем будут фотографии, формы, спортинвентарь и полученные награды именитых украинцев. Немало вещей спортсмены предоставили лично. Необычность музея в том, что посетителям можно будет прикасаться к экспонатам и даже примерить их.

Подробнее о первом музее спорта в Украине – читайте в материале 24 канала.

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Первый в Украине музей спорта открыли в Ивано-Франковске на базе краевой организации физкультурно-спортивного общества Украина.

Примеры экспонатов, которые уже есть в музее:

халат Андрей Фетчука, в котором он выходил на финал Олимпийских игр,

кимоно призера олимпиады Романа Гонтюка,

парадная форма Татьяны Ляхович – участницы 3 олимпиад,

майки Романа Вирстюка, который принимал участие в 3 олимпиадах.



Все вещи – имеют определенное символическое значение для спортсменов / Скриншот

Каждый из экспонатов – не просто трофей, а памятная страница в жизни спортсмена. Например, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов отдал музею собственный пояс.

"Наибольшие эмоции – это тогда, когда ты стоишь на пьедестале и поднимается флаг Украины, звучит гимн – ты гордишься тем, что является гражданином этой страны. Ты гордишься тем, что благодаря твоим заслугам поднимается флаг. Эти впечатления нельзя передать словами", – рассказал четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов.

► Территория общения и никаких табличек "не трогать"

В музее будет две главные особенности:

Как говорят основатели, в музее не было никаких табличек "не трогать руками". Каждый желающий сможет взять в руки кубок или примерить боксерские перчатки.

Музей будет служить и местом для встреч, пресконференций, обсуждений. Посетители смогут лично познакомиться и пообщаться с выдающимися спортсменами.

"Это не просто экспозиция. Здесь будут пресс-конференции, встречи со спортсменами. Здесь будут обсуждения огромного количества деталей сложных соревновательных ситуаций. То есть это платформа для развития в чем-то научно-исследовательского спорта", – отметил председатель Ивано-Франковской краевой организации ФСТ Украина Александр Фотуйма.



В музее можно примерить экспонаты / Скриншот

► Когда ждать официальное открытие

Официальное открытие первого в Украине музея спорта запланировано на 30 июня.

Смотрите видео 24 канала о первом музее спорта в Украине