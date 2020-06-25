Никаких "руками не трогать": в Украине открывают необычный музей спорта
В Ивано-Франковске готовятся к открытию первого в Украине музея спорта. В нем будут фотографии, формы, спортинвентарь и полученные награды именитых украинцев. Немало вещей спортсмены предоставили лично. Необычность музея в том, что посетителям можно будет прикасаться к экспонатам и даже примерить их.
Подробнее о первом музее спорта в Украине – читайте в материале 24 канала.
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Первый в Украине музей спорта открыли в Ивано-Франковске на базе краевой организации физкультурно-спортивного общества Украина.
Примеры экспонатов, которые уже есть в музее:
- халат Андрей Фетчука, в котором он выходил на финал Олимпийских игр,
- кимоно призера олимпиады Романа Гонтюка,
- парадная форма Татьяны Ляхович – участницы 3 олимпиад,
- майки Романа Вирстюка, который принимал участие в 3 олимпиадах.
Все вещи – имеют определенное символическое значение для спортсменов / Скриншот
Каждый из экспонатов – не просто трофей, а памятная страница в жизни спортсмена. Например, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов отдал музею собственный пояс.
"Наибольшие эмоции – это тогда, когда ты стоишь на пьедестале и поднимается флаг Украины, звучит гимн – ты гордишься тем, что является гражданином этой страны. Ты гордишься тем, что благодаря твоим заслугам поднимается флаг. Эти впечатления нельзя передать словами", – рассказал четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов.
► Территория общения и никаких табличек "не трогать"
В музее будет две главные особенности:
- Как говорят основатели, в музее не было никаких табличек "не трогать руками". Каждый желающий сможет взять в руки кубок или примерить боксерские перчатки.
- Музей будет служить и местом для встреч, пресконференций, обсуждений. Посетители смогут лично познакомиться и пообщаться с выдающимися спортсменами.
"Это не просто экспозиция. Здесь будут пресс-конференции, встречи со спортсменами. Здесь будут обсуждения огромного количества деталей сложных соревновательных ситуаций. То есть это платформа для развития в чем-то научно-исследовательского спорта", – отметил председатель Ивано-Франковской краевой организации ФСТ Украина Александр Фотуйма.
В музее можно примерить экспонаты / Скриншот
► Когда ждать официальное открытие
Официальное открытие первого в Украине музея спорта запланировано на 30 июня.
Смотрите видео 24 канала о первом музее спорта в Украине