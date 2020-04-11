Никаких футбольных матчей и турниров, пока есть угроза заражения коронавируса, – президент ФИФА

В ФИФА настроены серьезно бороться с пандемией коронавируса. Пока опасная инфекция не преодолена, про официальные матчи и возобновление турниров не стоит и думать.

Такое мнение высказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Разумеется, мы очень хотим закончить все турниры по спортивному принципу, а не заканчивать их досрочно. Однако я не устану повторять, что никаких матчей и турниров в условиях опасности не будет. Футбол не стоит того, чтобы рисковать здоровьем. Очень надеюсь , что все меня услышали. Возобновлять соревнования безответственно, если риск будет оставаться. Стоит еще немного подождать, чтобы он стал минимальным", – заявил Джанни Инфантино.

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Похожее мнение он перед тем высказал в комментарии Goal.com.

"Нашим приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и которого мы призываем соблюдать, является то, что здоровье стоит на первом месте. Ни один матч, турнир или лига не стоят риска человеческой жизнью. Возобновлять соревнования, пока ситуация не полностью безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать", – подчеркнул президент ФИФА.

Коронавирус и футбол

По состоянию на 11 апреля в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев инфицирования коронавируса. От COVID-19 во всем мире умерло 105 729 человек.

Лидером по количеству инфицированных являются США (506 тысяч), Испания (161 тысяч), Италия (147 тысяч), Франция (124 тысяч) и Германия (122 тысяч).

После широкое распространение коронавируса футбольные матчи в Европе сначала провели без зрителей, а потом отменили. При этом два матча в Лиге чемпионов, которые прошли с болельщиками на трибунах, называют причинами массового распространения инфекции в Италии (матч "Аталанта" – "Валенсия", около 40 тысяч зрителей на трибунах) и Англии (матч "Ливерпуль" – "Атлетико", 54 тысяч болельщиков на стадионе).

Единственные страны, где продолжаются футбольные чемпионаты – Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Бурунди.

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