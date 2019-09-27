Никакой отмены или запрета профессионального бокса не будет, – президент Федерации бокса
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус заявил, что ликвидации профессионального бокса как отдельного вида спорта в Украине не будет. Продивус сказал, что журналисты подменяют факты с желанием раздуть скандал, что он не поддерживает.
На своей странице в фейсбук Владимир Продивус попытался объяснить причины конфликта.
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Замечая талантливых боксеров в клубах и спортивных школах по всей стране, федерация бокса внимательно оценивает перспективы человека и организовывает ему усиленную подготовку для старта любительской карьеры на национальном уровне. На подготовку уйдут годы времени и немало усилий. После этого министерство молодежи и спорта начинает включаться в развитие такого боксера, выводя его на международные поединки в составе сборной Украины.
Когда страна аплодирует нашему олимпийскому чемпиону, мы должны понимать, сколько времени и ресурсов стоит за отечественным чемпионом. При этом, я не хочу приуменьшить заслуги и вложения самих спортсменов,
– пишет Продивус.
По его словам, с момента успеха боксера, то есть его чемпионства, начинается суть вопроса. "Как только спортсмен вышел на пик своей формы, появляются промоутеры и сразу же предлагают любителям контракт, финансово лучше, чем может предложить министерство".
Продивус говорит, что промоутеры не тратят на подготовку боксера, а берут уже готовый "продукт". Продивус предлагает, чтобы "если профессиональные промоутерские организации получают боксера, подготовленного государственной инфраструктурой и инфраструктурой ФБУ, то должен существовать механизм компенсации этих затрат".
Понятие амортизации спортивной инфраструктуры. Если промоутерская компания воспитала чемпиона с 6-7 лет – вопросов нет, но когда вы переманиваете взрослого чемпиона, воспитанного государством и ФБУ, это некрасиво и непорядочно. Мне понятен мотив профессиональных промоутеров заработать на любителях-чемпионах. Но без справедливой поддержки всей подготовительной инфраструктуры страна потеряет юношеский и молодежный бокс. Такое будущее недопустимо,
– резюмировал Продивус.
Ранее Владимир Кличко прокомментировал информацию о том, что "профессиональный бокс" могут ликвидировать как отдельный вид спорта. Легенда мирового бокса встал на защиту профессионального бокса в Украине.