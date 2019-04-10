Nike подписал контракт с 14-летним футболистом на 10 миллионов евро

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Юссуфа Мукоко получит от Nike 10 миллионов евро
Юссуфа Мукоко получит от Nike 10 миллионов евро / Der Westen

Спортивный бренд Nike решил действовать на опережение. Каких бы денег это ему не стоило. И подписал контракт на 10 миллионов евро.

Такие деньги получит 14-летний футболист дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко, сообщает немецкое издание Bild.

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Хотя ему только 14 лет, играет Юссуфа Мукоко за команду 17-летних. И довольно хорошо играет – 76 голов в 49 матчах. Поэтому не удивительно, что интерес к футболисту проявляют и другие гранды европейского футбола – испанская "Барселона" и французский ПСЖ. Несмотря на то, что он родился в Камеруне, парень уже выступал за юношескую сборную Германии.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д
Источник: 24 Канал
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