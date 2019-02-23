Nike потеряла 1,1 млрд долларов из кроссовка, который порвался на звездном баскетболисте
Акции компании Nike на фондовом рынке США упали на 1,7% после инцидента с кроссовком молодой звезды американского баскетбола Зайона Уильямсона.
Миллионы телезрителей в прямом эфире увидели, как на Уильямсоне порвался кроссовок уже на первой минуте поединка. Матч Зайон доиграть не смог. Однако причиной того стал не форс-мажор с обувью, а травма, которую он получил.
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Спортсмен может получить страховую выплату в размере 8 млн долларов, если травма не позволит ему дальше участвовать в драфте. Какие компенсации будут предложены со стороны Nike, не сообщается.
Порванный кроссовок Nike Зайона Уильямсона // Фото: rb.ru
Аналитик Марио Натарелли с MBLM Brand Agency отметил, что инцидент ставит под серьезную угрозу потенциальную сделку Nike с Уильямсоном, когда тот станет игроком НБА.
Интересно, что Зайон Уильямсон считается одним из самых талантливых молодых баскетболистов. Ожидается, что именно он будет первым номером на следующем драфт-пика.
Что такое драфт НБА?
Ежегодная процедура выбора тридцатью клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, желающих начать карьеру в лучшей баскетбольной лиге планеты. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей, однако в последнее время увеличилось число спортсменов, попадающих в НБА из других стран или тех, кто только что закончил школу.
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