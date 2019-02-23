Nike потеряла 1,1 млрд долларов из кроссовка, который порвался на звездном баскетболисте

26 Читати новину українською
Зайон Уильямсон
Зайон Уильямсон / Getty Images

Акции компании Nike на фондовом рынке США упали на 1,7% после инцидента с кроссовком молодой звезды американского баскетбола Зайона Уильямсона.

Миллионы телезрителей в прямом эфире увидели, как на Уильямсоне порвался кроссовок уже на первой минуте поединка. Матч Зайон доиграть не смог. Однако причиной того стал не форс-мажор с обувью, а травма, которую он получил.

Читайте также: Умные кроссовки Nike дали сбой из-за приложения на Android

Спортсмен может получить страховую выплату в размере 8 млн долларов, если травма не позволит ему дальше участвовать в драфте. Какие компенсации будут предложены со стороны Nike, не сообщается.


Порванный кроссовок Nike Зайона Уильямсона // Фото: rb.ru

Аналитик Марио Натарелли с MBLM Brand Agency отметил, что инцидент ставит под серьезную угрозу потенциальную сделку Nike с Уильямсоном, когда тот станет игроком НБА.

Интересно, что Зайон Уильямсон считается одним из самых талантливых молодых баскетболистов. Ожидается, что именно он будет первым номером на следующем драфт-пика.

Что такое драфт НБА?
Ежегодная процедура выбора тридцатью клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, желающих начать карьеру в лучшей баскетбольной лиге планеты. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей, однако в последнее время увеличилось число спортсменов, попадающих в НБА из других стран или тех, кто только что закончил школу.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Почему в Украине решили отменить празднование 23 февраля: объяснение от Порошенко
сегодня
753
Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
сегодня 15:59 Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
44
Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
сегодня 10:23 Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
47
УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
22 февраля 20:36 УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
150
Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
22 февраля 15:09 Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
245
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
22 февраля 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 67
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук