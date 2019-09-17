Никогда не говори никогда: промоутер прокомментировал перспективы боя Ломаченко – Пакьяо

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал вероятность проведения поединка между украинцем и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Как заявил глава промоутерской компании Top Rank, он бы не исключал подобный вариант, но считает его очень маловероятным.

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О проведении боя между Василием Ломаченко и Мэнни Пакьяо могу сказать, что никогда не говори никогда. Проблема лишь в том, что нельзя взять полулегковесника, который отправится в средний вес драться с Пакьяо.

У Мэнни будет слишком большое преимущество в весе – Ломаченко вышел на бой с Кемппбеллом с весом 61,2 килограмма. Даже если Василий к бою против Пакьяо подойдет с весом 65 килограмм, то это будет неправильно, потому что это просто не его вес,
– цитирует Арума worldboxingnews.net.

Пакьяо свой последний бой провел в июле, решением судей победив американца Кита Турмана.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла
решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
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