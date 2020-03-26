Никогда не останавливайся: легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно готовится к сезону
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно проводит время в карантине. Украинка тренируется в спортзале, бегает со своим мужем известным пловцом Михаилом Романчуком.
Легкоатлетка не теряет мотивации и продолжает готовиться к летнему сезону. Новым видео тренировки спортсменка поделилась в своем инстаграме.
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Никогда не останавливайтесь. Наслаждайтесь,
– коротко подписала легкоатлетка.
Добавим, что легкоатлетка готовилась и к выступлениям на Олимпиаде-2020, которая должна была происходить в Токио, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.
Марина Бех-Романчук также коротко отреагировала в своем инстаграме на такое решение. Фото, которое выставила спортсменка, говорит само за себя, какие сейчас эмоции у успешной легкоатлетки Марины Бех-Романчук.
Токио 2021 года. Без комментариев,
– написала Марина.
Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину, поэтому, как и любая легкоатлетка, имеет подтянутую спортивную фигуру, которую, к слову, не стесняется часто показывать на фото.
Девушка постоянно тренируется и улучшает свои результаты, она уже одержала немало побед для Украины.
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Достижения Марины Бех-Романчук
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которые удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.
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