"Николаев" едва не вырвал победу у "Днепра"

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"Николаев" едва не вырвал победу у "Днепра"
"Николаев" едва не вырвал победу у "Днепра" / fbu.ua

Баскетболисты "Николаева" на выезде едва не нанесли поражение одному из лидеров Суперлиги Пари-Матч "Днепру". Хозяевам паркета пришлось приложить много усилий, чтобы победить пятую команду чемпионата.

БК Днепр – МБК Николаев 88:82 (28:20, 19:22, 17:22, 24:18)

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Игра началась с двух очков от гостей, на что днепряне ответили рывком 9:0. Главный тренер "корабелов" сразу взял тайм-аут уже на второй минуте игры, чтобы не потерять контроль над матчем. На игроков гостей это подействовало, и уже после этого команды играли ровно. Завершилась первая четверть при счете 28:20.

Во второй десятиминутке команде Дениса Журавлева удалось развить собственное преимущество до 10 очков, однако после этого николаевцы начали сокращать и немного подтянулись в счете – за минуту до завершения первой половины игры преимущество хозяев составляло лишь 2 балла. Однако последнее слово в периоде было за днепрянами. Мишула попал эффектные три балла после ведения и установил окончательный счет – 47:42.

"Корабелы" со старта сразу со старта третьей десятиминутки бросились догонять соперников и уже за полторы минуты игрового времени сократили разницу в счете до минимума, а еще через минуту Зотов собственным дальним вывел гостей вперед в счете.

После этого все 7 минут на паркете в Днепре были настоящие баскетбольные качели. Лидер менялся практически с каждой атакой команд. Победу же в поединке одержали хозяева паркета – 88:82.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Днепр БК Николаев чемпионат Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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