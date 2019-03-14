"Николаев" на последних секундах одержал победу над "Киев-Баскет"

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"Николаев" одолел "Киев-Баскет"
"Николаев" одолел "Киев-Баскет" / ФБУ

"Николаев" победил "Киев-Баскет", уступая по ходу поединка регулярного чемпионата Суперлиги – 74:72.

"Николаев" – "Киев-Баскет" 74:72 (12:24, 18:15, 24:17, 20:16)

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Гости уверенно начали выездной поединок. Сразу после первой результативной атаки николаевцев киевляне забили в ответ, а потом вышли вперед. К концу стартовой четверти гости не отдавали преимущество. По итогам 10-минутки "Киев-Баскет" вдвое превзошел "Николаев".

Но, похоже, стартовое стратегическое преимущество слишком расслабило киевлян. Уже во второй четверти николаевцы сумели сбить темп гостей. Больше всего приложил к этому усилия Омоера, который за вторую 10-минутку набрал 11 очков. Так на большой перерыв хозяева сократили отставание на три очка.

После перерыва николаевцы продолжили попытки отыграться. И им это практически удалось. За несколько минут до конца четверти тот же Омоера впервые со стартовой атаки снова вывел хозяев вперед.

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Только после этого киевляне проснулись. Да,завершение поединка проходило в режиме нервных качелей. Решающим стало за 34 секунды до конца игрового времени дальнее попадание Попова. Хозяева вышли вперед на один балл. Впоследствии тот же Попов реализовал еще один штрафной. У киевлян было 13 секунд на заключительную атаку, и хозяева удержали победу.

"Николаев" следующий поединок сыграет также дома – 20 марта против "Химика". Киевляне тот же день играть дома против "Днепра".

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Теги: Спорт БК Киев-Баскет БК Николаев Баскетбол
Источник: 24 Канал
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