"Николаев" сыграет в новом сезоне Суперлиги несмотря на угрозы об отстранении

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МБК Николаев
МБК Николаев / mbcmklv.com

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подтвердил участие "Николаева" в национальном первенстве, заявив, что "корабелы" сыграют в элитном дивизионе.

Федерация баскетбола Украины рассматривала вариант недопуска "Николаева" к новому чемпионату, если там не прекратится внутренний конфликт. Конфликт заключался в том, что действующий менеджмент обвинил новоизбранного президента клуба Андрея Черепанова в "рейдерском захвате".

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Теперь же Бродский сообщил, что "Николаев" стартует в Суперлиге Пари-Матч, а президентом клуба будет Андрей Черепанов.

По его словам, исполнительного директора "Николаева" Алексея Бескова уволят по результатам аудита. "Менеджмент продолжает бороться за клуб, но я этого не понимаю – решение уже принято".

Черепанов имеет средства, его уважают и понимают спонсоры. Он давно хотел вернуться в клуб. Так, случилось несчастье, умер бывший президент клуба Николай Бобров, он поддержал команду в трудный момент, подставил плечо и теперь этим хочет заняться Черепанов. Во время заседания исполкома ФБУ я сделал резкое заявление, чтобы прекратить эти ненужные схемы со стороны менеджмента,
– цитирует Бродского сайт ФБУ.

В первом туре украинской Суперлиги "Николаев" 4 октября должен сыграть на выезде против "Запорожья".

Новый баскетбольный сезон в Украине уже стартовал противостоянием за Суперкубок, победителем которого по сумме двух матчей стал "Днепр".

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу БК Николаев
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