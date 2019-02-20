Никто не ожидал, что Коломойский так поступит с "Днепром", – Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал упадок "Днепра".

Ротань поделился мнением о владельце "Днепра" Игоре Коломойском на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

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Сначала он сделал много хорошего, а потом много плохого. Никто не ожидал, что он так с Днепром поступит. Можно было по-человечески поступить: сказать или передать через кого-то, что будет так-то, мол, идите, заработайте... У многих были предложения от других клубов. Было бы нормально. Так, не отдали денги, но... Днепра нет, такой истории нет,

– сказал Ротань

В конце сезона 2017/18 "Днепр" покинули статус профессиональной команды из-за невыплаты задолженности по тренерскому штабу бывшего главного тренера Хуанде Рамоса.

Спорт 24 писал, что Руслан Ротань откровенно рассказал о курении среди профессиональных футболистов.

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