Никто от приезда в Россию нам не отговаривал, – боксер сборной Украины Григорян

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Марат Григорян
Марат Григорян / РИА-Новости

Украинец Марат Григорян вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в российском Екатеринбурге. Григорян боксирует в весовой категории до 91 кг.

Марат Григорян прокомментировал организацию чемпионата мира в России.

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Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Отель, проживание – все, что нужно. Все отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается – мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками.

Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие. Политика здесь ни при чем. В последующих боях будет лучше. Я лично приехал сюда за победой на чемпионате мира,
– сказал Григорян в интервью "Р-Спорт".

В 1/8 финала Григорян перебоксировал Исмаила Ягубова из Азербайджана (4:1). В 1/4 финала он встретится с Василием Левитом из Казахстана. Бой состоится 17 сентября.

Чемпионат мира проходит в Екатеринбурге с 7-го по 21 сентября. Основная сборная Украины отказалась от поездки на ЧМ в Россию, который является квалификационным на олимпиаду-2020.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Новости России
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