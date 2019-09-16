Никто от приезда в Россию нам не отговаривал, – боксер сборной Украины Григорян

Украинец Марат Григорян вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в российском Екатеринбурге. Григорян боксирует в весовой категории до 91 кг.

Марат Григорян прокомментировал организацию чемпионата мира в России.

Ваше мнение? Усик провел совместный эфир со скандальным Шарием: Я тебя смотрю с 2014 года

Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Отель, проживание – все, что нужно. Все отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается – мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками.

Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие. Политика здесь ни при чем. В последующих боях будет лучше. Я лично приехал сюда за победой на чемпионате мира,

– сказал Григорян в интервью "Р-Спорт".

В 1/8 финала Григорян перебоксировал Исмаила Ягубова из Азербайджана (4:1). В 1/4 финала он встретится с Василием Левитом из Казахстана. Бой состоится 17 сентября.

Чемпионат мира проходит в Екатеринбурге с 7-го по 21 сентября. Основная сборная Украины отказалась от поездки на ЧМ в Россию, который является квалификационным на олимпиаду-2020.