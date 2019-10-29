Альпинист из Непала Нирмал Пуржа установил мировой рекорд, покорив 14 вершин за 189 дней

Альпинист из Непала Нирмал Пуржа покорил 14 высочайших гор мира за 189 дней. Затем он установил мировой рекорд по самому быстрому покорению этих вершин.

На первую гору в списке – Анпурна в Непале – альпинист поднялся 23 апреля 2019 года. Последнюю вершину он покорил 29 октября. Это была гора Шишипанга в Тибете. Именно с ней и возникли проблемы. Китайское правительство долго не давало разрешение на ее покорение, поэтому просить помощь по установлению рекорда пришлось непальской власти, пишет Associated Press.

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Из 14 высочайших гор мира 8 располагаются в Непале, 5 в Пакистане и одна в Тибете. В Непале он поднялся на гору Аннапурна 23 апреля, на гору Дхаулагири 12 мая, на гору Канченджунга 15 мая, на Эверест 22 мая, на гору Лхоце 22 мая, на гору Макалу 24 мая и на гору Манаслу 27 сентября. В Пакистане он поднялся на гору Нанга Парбат 3 июля, гору Гашербрум 1 15 июля, гору Гашербрум 2 18 июля, гору К2 24 июля и гору Большой пик 26 июля. В Китае он поднял масштаб на гору Чо Ю 23 сентября, и до 29 октября – на гору Шишапангма.

“MISSION ACHIEVED !” says @nimsdai from the summit of #Shishapangma #14peaks7months #History



At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019

Поэтому на покорение 14 высочайших гор у него ушло 189 дней. Теперь это является новым рекордом. Предыдущий рекорд по быстрому покорению всех вершин в 2013 году установил Ким Чан Хо из Южной Кореи. Он сделал это за 7 лет 10 месяцев и 6 дней.

Стоит добавить, что 36-летний непалец Нирмал Пурджа с 2003 года служил в британской армии, но покинул ее в начале 2019 года, чтобы как можно быстрее начать покорение гор.