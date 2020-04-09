Низкий поклон и благодарность: Усик призвал уважать работу врачей

Украинский боксер Александр Усик призывает уважать работу врачей, работающих во время пандемии коронавируса.

Александр в прямом эфире в инстаграме заявил, что врачи обделены вниманием, хотя спасают человеческие жизни вопреки всему, информирует Tribuna.com.

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"Люди, которые обделены вниманием – этот врачи, которые в настоящий момент работают без ограничений во времени. Они помогают нам, они спасают нас вопреки всему. С исцарапанными лицами от масок.

Угроза, которая стоит перед ними, гораздо больше, чем перед теми, кто сидит дома на карантине. Врач этого не может сделать, потому что врач помогает, спасает и лечит. Низкий поклон вам и благодарность.

Всем тем людям: врачам, учителям – всем тем, кто сейчас работает в тех страшных условиях, которые у нас есть – низкий поклон. Мы вас поддерживаем. Я очень вам благодарен за то, что вы делаете", – сказал Усик.

По состоянию на 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заражения COVID-19. 57 человек умерли, еще 45 – выздоровели.

Отметим, что ранее Усик призвал всех ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

Кроме того, боксер в шутку советовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

Усик также призвал людей не паниковать. Хотя боксера изолировали от тренировочного лагеря именно из-за коронавируса.

Следующий бой Усика против Дерека Чисоры официально перенесен из-за пандемии COVID-19.

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