Ноер сумасшедшим финтом посадил игрока Беларуси на "пятую" точку: видео
Звездный вратарь сборной Германии Мануэль Нойер в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 против Беларуси вновь доказал свой уровень мастерства.
Кроме того, что Мануэль совершил несколько хороших сейвов, Нойер вновь продемонстрировал навыки полевого игрока.
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Мануэль обыграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.
Голкипер вышел из ворот, загнал соперника к угловому флажку, а там сумел переиграть Ковалева двумя финтами и отдал мяч игрокам своей команды.
В итоге сборная Германии спокойно победила со счетом 2:0 благодаря голам Лероя Сане и Марко Ройса.
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