Ноер сумасшедшим финтом посадил игрока Беларуси на "пятую" точку: видео

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Мануэль Нойер
Мануэль Нойер / twitter.com

Звездный вратарь сборной Германии Мануэль Нойер в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 против Беларуси вновь доказал свой уровень мастерства.

Кроме того, что Мануэль совершил несколько хороших сейвов, Нойер вновь продемонстрировал навыки полевого игрока.

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Мануэль обыграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.

Голкипер вышел из ворот, загнал соперника к угловому флажку, а там сумел переиграть Ковалева двумя финтами и отдал мяч игрокам своей команды.

В итоге сборная Германии спокойно победила со счетом 2:0 благодаря голам Лероя Сане и Марко Ройса.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
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