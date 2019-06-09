Ноер сумасшедшим финтом посадил игрока Беларуси на "пятую" точку: видео

Звездный вратарь сборной Германии Мануэль Нойер в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 против Беларуси вновь доказал свой уровень мастерства.

Кроме того, что Мануэль совершил несколько хороших сейвов, Нойер вновь продемонстрировал навыки полевого игрока.

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Мануэль обыграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.

Голкипер вышел из ворот, загнал соперника к угловому флажку, а там сумел переиграть Ковалева двумя финтами и отдал мяч игрокам своей команды.

Manuel Neuer haciendo de las suyas otra vez ante Bielorrusia #EURO2020 pic.twitter.com/Q9E4Qtu1WH — Ramiro Leone (@RamiroNLeone) 8 червня 2019 р.

В итоге сборная Германии спокойно победила со счетом 2:0 благодаря голам Лероя Сане и Марко Ройса.