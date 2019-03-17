Ноги просто "горят": украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала необычное тренировки, видео

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Instagram Марины Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук опубликовала в соцсети видео, где она по-особому тренируется на беговой дорожке.

Спортсменка, которая недавно завоевала для Украины третье место на чемпионате Европы, опубликовала видео в Instagram, отметив, что укрепляет себя необычными тренировками.

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На видео заметно, как Бех-Романчук занимается на беговой дорожке, став в обратном направлении, держась за специальную веревку. То есть спортсменке приходится бежать так, что она движется спиной назад, и держать одновременно равновесие. При этом, беговая дорожка движется вперед.

Моя необычная тренировка для укрепления некоторых мышц,
– написала легкоатлетка под видео.

В комментариях поклонники Бех-Романчук писали: "Офигенное упражнение! Ноги, наверное, горят!"

Стоит отметить, что беговая дорожка изогнутой формы намного эффективнее чем другие. Считается, что она лучше имитирует настоящий бег и учит правильной технике.

Внимание! Без рекомендаций тренера, не стоит повторять такое упражнение самостоятельно!

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Источник: 24 канал
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