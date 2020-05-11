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Нойок и Милевский принесли победу "Динамо-Брест" в динамовском дерби: видео

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Динамо Брест – Динамо Мінськ результат та відео
Динамо Брест – Динамо Мінськ результат та відео / ФК "Динамо" Брест

"Динамо-Брест" одержало вторую подряд победу в Высшей лиге Беларуси. Дома команда обыграла минское "Динамо" (2:1) в восьмом туре чемпионата.

В составе хозяев вышли два украинца, Александр Нойок и Артем Милевский. Именно украинская связка организовала гол на пятой минуте матча. Нойок прострелил, а Милевский замкнул передачу. Гол все же записали на защитника гостей Бручича, который тоже коснулся мяча.

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Минчане отыгрались в первом тайме, гол забил Данило. В начале второй половины хозяева снова вышли вперед, окончательный счет установил Лаптев на 51 минуте.

Александр Нойок в конце встречи получил желтую карточку. Артем Милевский больше не сумел отличиться и был заменен на 87 минуте.

"Динамо-Брест" поднялось на шестую строчку Высшей лиги, набрав 13 очков. Минское "Динамо" находится на 13 месте с девятью очками. В следующем туре команда Нойока и Милевского сыграет 16 мая против "Энергетика-БГУ".

Динамо Брест – Динамо Минск видеообзор матча

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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