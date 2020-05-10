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Нокаут за 20 секунд: звезда UFC жестко вырубил соперника – видео

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Франсис Нганну
Франсис Нганну / Jeff Bottari/Zuffa LLC

В Джексонвилле (США) в ночь с 9 на 10 мая состоялся турнир UFC 249. В третьем по значимости поединке сошлись тяжеловесы – Франсис Нганну и Жаирзиньо Розенстрайк.

Оба бойца – мощные нокаутеры, потому в этом поединке эксперты прогнозировали досрочную победу, сообщает 24 канал.

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Бой длился всего 20 секунд. В самом начале Нганну пошел вперед и достал соперника левым боковым.

Розенстрайк упал, и только рефери остановил Нганну, который готов был добивать суринамца.

Видео нокаута

Во время подготовки к поединку Нганну "взорвал" социальные сети. Франко-камерунский боец поднял бывшего звездного баскетболиста Шакила О'Нила, чем снискал большую популярность.

Что известно о Франсисе Нганну? 33-летний боец смешанных единоборств (MMA). Занимает вторую строчку в рейтинге UFC в супертяжелом весе. Провел 18 профессиональных боев, одержал 15 побед и трижды проиграл.

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Автор: Михаил Гема
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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