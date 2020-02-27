Нокаут года: в тайском боксе хозяина ринга "отключили" одним ударом колена в голову

Во время соревнований Super Champ Muay Thai, боец нанес всего два сильных удара в первом раунде и закончил матч досрочной победой.

Смотрите также: Боец MMA одним ударом сломал сопернику позвоночник: видео

Спортсмен из Таиланда пропустил удар с разворота, оказался в нокдауне, но быстро поднялся, чтобы продолжить встречу. Когда спортсмен поднялся на ноги, ему тут же в голову прилетел сильный удар коленом, что привело к глубокому нокауту Сеагамеса и завершению поединка.

Видео нокаута