Нокаут года: в тайском боксе хозяина ринга "отключили" одним ударом колена в голову
В Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир по тайскому боксу. В одном из поединков сошлись Карим Беналия из Алжира и представитель Таиланда Сеагамес, представитель Алжира одержал быструю победу.
Во время соревнований Super Champ Muay Thai, боец нанес всего два сильных удара в первом раунде и закончил матч досрочной победой.
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Спортсмен из Таиланда пропустил удар с разворота, оказался в нокдауне, но быстро поднялся, чтобы продолжить встречу. Когда спортсмен поднялся на ноги, ему тут же в голову прилетел сильный удар коленом, что привело к глубокому нокауту Сеагамеса и завершению поединка.
Видео нокаута
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