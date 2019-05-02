Нокаут Ломаченко в бою с Кроллой признан лучшим по версии WBA
Нокаут Василия Ломаченко признан лучшим в апреле по версии Всемирной боксерской ассоциация (WBA).
WBA признала нокаут чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою с британцем Энтони Кроллой (33-7-3, 13 КО) лучшим в апреле.
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На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом, но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.
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