Нокаутированный Усиком Беллью оценил шансы украинца в бою с Поветкиным
Бывший чемпион мира Тони Беллью заявил, что Александр Усик должен победить россиянина Александра Поветкина в дебютном поединке в супертяжелом весе.
Британский боксер вспомнил бой против Александра и заявил, что не хотел таким образом завершить карьеру.
Читайте также: Усик показал, что делает для перехода в супертяжелый вес: фото
Еще во время лагеря я знал, что со мной все, нужно завершать карьеру. К сожалению, у меня не получилось уйти так, как я хотел, но я проиграл парню, который лучше меня. Он отличный соперник и не могу пожелать Усику ничего, кроме успешности и счастья в конце. Бой с Поветкиным в супертяжах? Он победит, по крайней мере, я так считаю,
– заявил боксер.
В ноябре 2018 года Усик успешно защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Украинец победил именно Беллью.
Свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.
Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усика не будет Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.
Выбор редакции
-
Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира: видеосегодня , 13:49
-
Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛсегодня , 11:17
-
Сборная Украины по баскетболу упустила победу над Словенией в заключительном матче отбора на ЧМ25 февраля , 22:18