Нокаутированный Усиком Беллью оценил шансы украинца в бою с Поветкиным

Бывший чемпион мира Тони Беллью заявил, что Александр Усик должен победить россиянина Александра Поветкина в дебютном поединке в супертяжелом весе.

Британский боксер вспомнил бой против Александра и заявил, что не хотел таким образом завершить карьеру.

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Еще во время лагеря я знал, что со мной все, нужно завершать карьеру. К сожалению, у меня не получилось уйти так, как я хотел, но я проиграл парню, который лучше меня. Он отличный соперник и не могу пожелать Усику ничего, кроме успешности и счастья в конце. Бой с Поветкиным в супертяжах? Он победит, по крайней мере, я так считаю,

– заявил боксер.

В ноябре 2018 года Усик успешно защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Украинец победил именно Беллью.

Свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усика не будет Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.

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