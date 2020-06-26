Нокаутирует как Комми: Лопес снова пригрозил Ломаченко – видео
Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес обещает принять вызовы на бой от всех желающих. Но сначала в планах молодого американца Василий Ломаченко, которого Теофимо планирует нокаутировать.
В интервью ютуб-канала FightHype.com Лопес сообщил, что продолжает готовиться к встрече с Ломаченко. По его словам, даты боя пока нет.
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Лопес примет все вызовы
22-летний боксер готов боксировать в легком весе и даже полусредние (140 фунтов).
"Мне плевать, кто в моем дивизионе может вызвать меня. Давайте. Кто в 140 фунтах может вызвать меня. Давайте", – сказал Теофимо.
Он заверил, что знает о скептическом отношении к его шансам на победу в поединке с Василием Ломаченко.
Он напомнил, как нокаутировал Ричарда Комми в бою за титул IBF.
Я знаю, что вы мне не верите, но мое время придет, поверьте. Ломаченко будет первым, а все остальные – после него. Все, что я говорю, я потом делаю. Все говорили о Комми – вы получили. Все говорят о Ломаченко – посмотрите, что будет. С Хосе Рамирес будет так же,
– сказал Лопес.
Смотрите видео как Лопес нокаутировал Комми
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок боксеров должен был пройти еще 30 мая в США, но был перенесен из-за карантина.
- На кону поединка, вероятно, будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Промоутер обоих спортсменов Боб Арум сообщил предыдущую дату поединка. Вероятно, боксеры встретятся 19-го сентября.
- Впрочем, Арум не стал уточнять, где пройдет бой.