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Лучшие нокауты 2019 года: видео

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Лучшие нокауты 2019 года: видео / Top Rank

В 2019 году произошло много интересных поединков в боксе и UFC. Спорт24 предлагает перечень наиболее эффектных нокаутов года.

Теофимо Лопес – Ричард Комми

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Сауль Альварес – Сергей Ковалев

Деонтей Уайлдер – Луис Ортис

Сергей Богачук – Тайрон Бранс

Дэниел Пинеда – Мовлид Хайбулаев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOW @danielpitpineda!! #PFLPlayoffs

Допис, поширений PFLmma (@pflmma)

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Хорхе Масвидаль – Бен Аскрен

Иван Редкач – Девон Александер

Джессика Андраде – Роуз Намаюнас

Василий Ломаченко – Энтони Кролла

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новости Спорта
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