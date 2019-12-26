Лучшие нокауты 2019 года: видео
В 2019 году произошло много интересных поединков в боксе и UFC. Спорт24 предлагает перечень наиболее эффектных нокаутов года.
Теофимо Лопес – Ричард Комми
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Сауль Альварес – Сергей Ковалев
Деонтей Уайлдер – Луис Ортис
Сергей Богачук – Тайрон Бранс
Дэниел Пинеда – Мовлид Хайбулаев
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Дмитрий Митрофанов – Новак Радулович
Хорхе Масвидаль – Бен Аскрен
Иван Редкач – Девон Александер
Джессика Андраде – Роуз Намаюнас
Василий Ломаченко – Энтони Кролла
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