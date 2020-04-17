Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Умер легендарный футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер. Выдающийся футболист умер на 77 году жизни. Причина смерти – коронавирус.
Печальное известие сообщил официальный сайт "Лидса", выступающего во второй по значимости лиге Англии.
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Хантер на прошлой неделе был госпитализирован из-за коронавируса. Спасти его жизнь медикам не удалось.
Хантер уже второй чемпион мира-1966 в составе сборной Англии, который умер за прошедшие 7 дней. В воскресенье не стало Питера Бонетти.
Краткая биография Хантера
Норман Хантер родился в Гейтсхеде и присоединился к "Лидсу" в 16-летнем возрасте.
Футболист выступал на позиции центрального защитника. В "Лидсе" он провел 15 сезонов и завоевал 2 чемпионства.
Также он играл за "Бристоль Сити" и "Барнсли". По итогам сезона 1973/74 Хантера назвали лучшим игроком Англии.
В 1966 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии.
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