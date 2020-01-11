Биатлон: Норвегия на последних метрах выиграла мужскую эстафету во Франции, Украина на 10 месте

Вслед за женской эстафетой в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка. Эстафету в рамках 4 этапа Кубка мира выиграла сборная Норвегии. Второе место заняла Франция, а третье – Германия. Сборная Украины неудачно провела гонку, финишировав на 10-й строчке.

Борьба за золото

Первый этап лучше всего провела Норвегия, за которую выступал Ларс Хельге Биркеланн. В рамках десяти секунд после норвежца держались еще 8 сборных.

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После второго этапа довольно неожиданно лидировать начала Беларусь во главе с Сергеем Бочарниковым. Но перед передачей эстафеты норвежец Эрленн Бьентегор опередил белоруса. Полминуты норвежцу и белорусу проиграли Гараничев и Крчмар.

Йоханнес Дале сохранил лидерство для Норвегии на третьем этапе, хотя и вынужден был уйти на круг штрафа. Вслед за Далле бежал белорус Роман Елетнов. Француз Симон Дестье и немец Арнд Пайффер проигрывали лидеру более минуты.

На последнем этапе за Норвегию бежал Ветле Шостад Кристиансен. Он уверенно отработал на первой стрельбе, но ушел на круг штрафа после стойки. Этим едва не воспользовался Фийон Майя.

Француз долгое время лидировал, но на финише Кристиансен пошел в атаку и принес Норвегии победу.

Фийон Майе довольствовался серебром. Бенедикт Доль спокойно финишировал третьим, получив для Германии бронзу.

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Как выступили украинцы

В сборной Украины начинал эстафету Артем Тищенко. Он чисто отработал на первой стрельбе, но допустил аж 5 промахов на второй. Таким образом, Артем пробежал 2 круга штрафа и скатился на 23 строчку.

Улучшил позицию Украины на втором этапе Артем Прима. Поспособствовала этому стрельба Артема, который использовал только 1 запасной патрон.

Прима передал эстафету Антону Дудченко 18-м. На первой стрельбе Антон отработал уверенно и вышел со стадиона 14-м. Еще три позиции Антон отыграл после стойки, использовав один запасной патрон.

Завершал эстафету Сергей Семенов, который вернулся в сборную после длительного перерыва.

На вторую стрельбу Сергей пришел в топ-6, но из-за штрафного круга потерял шанс побороться за высокие позиции. Украина финишировала 10-й.