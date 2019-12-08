Норвегия в прекрасном стиле выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина только девятая
В Эстерсунде (Швеция) состоялась последняя гонка в рамках первого этапа Кубка мира. Классическую женскую эстафету выиграла сборная Норвегии. Украинская команда заняла только девятую позицию.
Битва за победу
После первого этапа лидерство захватила Италия и Норвегия. На двух огневых рубежах Виттоцци и Конттен вместе с белорусской Алимбековой использовали только по одному запасному патрону. На пятки норвежками наступали хозяйки шведки.
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После стойки на втором этапе лидерство захватили Франция и Швеция. В частности, вперед француженок вела Жюстин Бреза, а шведок – Эльвира Эберг. Далее шла Норвегия и Германия.
Несколько изменились позиции после второй стрельбы на третьем этапе. Шведка Брорссон идеально отработала на стойке и вышла первой. За ней выбежала швейцарка Гаспарини, которая также не использовала ни одного дополнительного патрона. Далее шла Норвегия и Германия.
На первую стрельбу последнего этапа первыми пришли Марте Ольсбах-Рейселанн и Ханна Эберг. Норвежка быстро закрыла все мишени и выбежала первой. Зато Эберг использовала 3 дополнительных патрона и пропустила вперед Лену Геки и Франциску Пройсс.
После последней стрельбы на дистанцию первой вышла Ольсбах-Рейселанн. Норвежка не растеряла преимущество и финишировала первой. Серебро благодаря отличной работе Лены Геки получила Швейцария. Третьей стала Швеция.
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Как гонку преодолевали украинцы
Анастасия Меркушина первой из украинок вышла на дистанцию. Украинка использовала по одному запасному патрону и передала эстафету Юлии Джиме 9-й.
Джима, которая в Эстерсунде выиграла серебро "индивидуалки", на первой стрельбе использовала 2 запасные патроны и вышла со стадиона 10-й. На стойке Джима вновь была вынуждена доставать 2 запасные патроны. Юлия передала эстафету Вите Семеренко 9-й с отставанием от шведки в более чем минуту.
Вита Семеренко на двух огневых рубежах воспользовалась только одним дополнительным патроном, но не смогла существенно улучшить позицию перед передачей эстафеты.
Дария Блашка вышла на дистанцию 8-й. Первый огневой рубеж Блашка преодолела удачно, отстрелявшись на ноль. Это позволило Дарье подняться на восьмое место. На стойке украинка использовала один дополнительный патрон и финишировала в эстафете 9-й.
Результаты женской эстафеты / скриншот IBU