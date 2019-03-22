Норвегия выиграла Кубок наций по биатлону, сборная Украины завершила сезон в топ-10

Мужская сборная Украины по биатлону заняла десятое место в общем зачете Кубка наций сезона 2018/2019.

В активе украинских биатлонистов 5391.0 балла. Они проиграли Швейцарии, что на девятый месте, всего 22 балла.

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Дмитрий Пидручный получил для Украины 1103 балла, Артем Прима – 1015, Сергей Семенов – 750, Артем Тищенко – 496, Руслан Ткаленко – 247, Тарас Лесюк – 217, Виталий Труш – 82.

На первом месте оказались норвежцы во главе с титулованным Йоганнесом Бё.

Many congratulations to the @NSSF_Biathlon team who win the Nations Cup Score on the men's side! #HOL19



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KPreNmzgbZ — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Второе место заняла сборная Франции, а третье – сборная Германии.

Отметим, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё также досрочно оформил победу в общем зачете Кубка мира и выиграл Малый хрустальный глобус в спринте.

It's been a season to remember for @7ohannesbo -- and today he's receiving the Discipline Globes for the Sprint Score and the Individual Score! And there could be more to come.... #HOL19



You can watch all @IBU_WC races on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hql5r3FDKs — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Женская сборная Украины по биатлону завершила сезон на седьмой строчке.

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