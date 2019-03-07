Норвегия выиграла смешанную эстафету чемпионата мира, Украина – 8-я

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Чемпионат мира по биатлону 2019 - результаты гонок
Чемпионат мира по биатлону результаты гонок

В шведском городе Эстерсунд стартовал Чемпионат мира по биатлону, который продлится до 17 марта. Смешанную эстафету, которая стала первой гонкой, выиграла сборная Норвегии.

Норвегия выступила в составе Марте Олсби, Тирил Екгофф, Тарьей Бё и Ветлы Кристиансен. Именно благодаря скорости Бё и Кристиансена норвежцам удалось опередить Германию.

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Германия в составе Ванесса Хинц, Денис Херрман, Пайффер и Бенедикт Долль проиграла Норвегии 13 секунд. Третье место таки получила Италия, которая проиграла победителям более минуты.

Сборная Украины заняла только 7 место. Гонку в украинской команде достаточно хорошо начала Анастасия Меркушина, которая использовала только один дополнительный патрон. Анастасия передала эстафету Вите Семеренко четвертой. Именно из-за стрельбы Виты Украина потеряла шанс побороться за награды. Семеренко использовала аж 4 дополнительных патрона и заметно отстала от соперниц. Артем Прима получил эстафету только девятым.

Прима использовал только два дополнительных патрона и, продемонстрировав не лучшую скорость, передал эстафету Пидручному на 14 месте. Дмитрий же серьезно улучшил результаты украинцев. Он точно работал на огневых рубежах и продемонстрировал хорошую скорость. Пидручный завоевал для Украины 7 место.


Следующая гонка состоится уже 8 марта. Женщины побегут спринт на 7,5 км.

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Теги: Спорт Новости Спорта Вита Семеренко Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Артем Прима Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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