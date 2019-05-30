Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео

Сборная Норвегии на чемпионате мира по футболу U-20 разгромила сборную Гондураса 12:0. Девять голов за норвежцев забил Эрлинг Холанд.

Эрлинг Холанд забивал на 7-ой, 20-ой, 36-ой, 43-ой, 50-ой, 67-ой, 77-ой, 88-ой и 90-ой минутах. Еще по голу на счету Лео Остигарда, Йенса Хауге и Эмана Марковича.

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При этом Гондурас этот матч заканчивал в девять – на 57-й минуте удалили Гомеса, а на 90+2-й – Лопеса.

Победа 12:0 стала самой крупной в истории чемпионатов мира по футболу U-20. А Эрлинг Холанд побил рекорд Адаилтона, который забил шесть голов за Бразилию в матче против Южной Кореи.

Видео девяти голов Эрлинга Холланд в ворота Гондураса (видео можно посмотреть на YouTube)