Норвежский биатлонист Кристиансен: Россияне и украинцы угрожали мне

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен признался, что получал угрозы смерти от болельщиков из России и Украины.

Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз от российских и украинских болельщиков. Вместе с тем норвежец понимает, что в его стране также есть интернет-тролли.

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Мне неоднократно угрожали смертью по почте в Instagram. Это были россияне и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни. Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что в России. У нас тоже есть интернет-тролли,

– приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Фотография появилась в Instagram норвежца в марте 2018 года и доступна до сих пор. Сам Кристиансен рассказывал, что не вкладывал в публикацию никакого политического смысла. Однако он столкнулся с критикой, которую назвал заслуженной.

Ветле Шостад Кристиансен в футболке с изображением Владимира Путина:

Кто такой Ветле Шостад Кристиансен

27-летний биатлонист. Чемпион Европы по биатлону 2013 и 2018 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2016-го, серебряный – 2013 года и 2017-го. В 2019-м норвежец завоевал две золотые медали на чемпионате мира. Также Ветле Шостад Кристиансен пять раз поднимался на личный подиум и 15 раз на подиум в эстафетах в рамках Кубка мира по биатлону.