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Новая мировая война, – президент итальянского топ-клуба о ситуации с коронавирусом

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Антонио Перкасси / ФК "Аталанта"

Президент итальянской "Аталанты" Антонио Перкасси достаточно эмоционально высказался о коронавирусе.

Как известно, четверо работников "Аталанты" умерли от коронавируса. Альбино Броньи работал с молодежными командами "Аталанты" почти 30 лет. Северино Поссенти был массажистом в клубе. Также умерли двое тренеров в академии "Аталанты" – Энцо Марандо и Энцо Донини.

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Я переживаю этот момент очень трудно, это невероятная трагедия. Этот вирус уносит наше прекрасное поколение. В "Аталанты" зафиксировано восемь случаев заражения. Это очень грустно. Трудно принять, что болезнь также затрагивает молодежь. Мы столкнулись со взрывом в области здравоохранения, невидимым врагом. Это новая мировая война.

Образы военных грузовиков, построенных в линию перед кладбищем в Бергамо, навсегда останутся в сердце наших жителей. Но мы не должны сдаваться. Наши люди немного замкнуты, но очень щедрые, и они привыкли сражаться и никогда не сдаются, даже если им противостоит доселе невиданный враг,
– сказал Перкасси в комментарии ADN Kronos.

  • По состоянию на вечер 29 марта общее количество больных коронавирусом в Италии – 97 689. Эти данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.
  • Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире после США.
  • Однако в стране зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 – 10 779. Из положительных новостей – выздоровели 13 030 человек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт ФК Аталанта
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