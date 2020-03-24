Новая соперница для лидеров биатлона: олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон

Титулованная шведская лыжница Стина Нильссон шокировала заявлением, что решила кроме лыж взять в руки винтовку и перейти в биатлон. После завершения карьеры финской "ракеты" Кайсы Макарайнен, похоже именно Нильссон будет новым лидером на трассе.

Олимпийская чемпионка-2018 в личном спринте и двукратная чемпионка мира-2019 в лыжных гонках Стина Нильссон из Швеции объявила о переходе в биатлон. Теперь на замену Макарайнен пришла новая грозная соперница для лидеров мирового биатлона.

Читайте также Легендарный биатлонист выпустит книгу о своем последнем сезоне

Я планировала выступить на Олимпиаде-2022 как лыжница, а потом стать биатлонисткой. Но из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе. Я поняла, что действительно не хочу больше ждать. Мне это очень нравится,

– цитирует спортсменку издание Expressen.

Спортсменка заявила, что готова к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для нее большой проблемой, но в то же время с нетерпением этого ждет. Новоиспеченная биатлонистка думает, что с биатлоном могут дать многое друг другу. Она сможет стать хорошим спарринг-партнером для биатлонисток и одновременно учиться у них качественной стрельбе.

Спортсменка отмечает, что ей хотелось, чтобы лыжные гонки и биатлон шли бок о бок в ее спортивной карьере. Она хочет оставаться такой же хорошей лыжницей и продолжать выступать за свой лыжный клуб IFK Mora в эстафетах чемпионата Швеции.

Нильссон хочет повторить судьбу великих соотечественниц Магдалены Форсберг и Анны Карин Олофссон-Зидек.

Норвежская именитая биатлонистка Тирил Экгофф прокомментировала переход в биатлон олимпийской лыжницы: "Думаю, это будет очень хорошо, жду с нетерпением. Она очень сильная лыжница. Надеюсь, она не сможет сразу стать элитной биатлонисткой, я же не зря потратила 20 лет. Впрочем, встречаются такие таланты. У Дениз Херманн ушло какое-то время, но вопрос в том, занималась ли Стина стрельбой раньше".

Стину Нильссон ждет путь немки Дениз Херманн

Немка за девять сезонов в лыжных гонках так и не выиграла ни одной личной гонки, а в биатлоне нашла спасение своей карьеры.

История Херрманн в биатлоне – идеальный пример для Нильссон, как всего за четыре года можно пройти путь от первых очков в Кубке Мира до попадания в топ-3 общего зачета и золотой медали на чемпионате Мира.

В своем первом сезоне Дениз начала с 72% точности на стрельбище и доросла до статуса универсального бойца, став по итогам сезона 2019-2020 одной из трех биатлонисток (две других – Доротея Вирер и Ханна Эберг), которая попала в топ-6 в каждой из четырех дисциплин Кубка Мира. А в спринте реактивная немка забрала свой первый в карьере Малый хрустальный глобус.

Кто такая Стина Нильссон?

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2008 в спринте.

На этой же Олимпиаде она завоевала еще две серебряные медали – в эстафете и в командном спринте вместе с Шарлотт Калла. Также бронзовую медаль в классической марафонской гонке на 30 км.

Обладательница 12 медалей чемпионатов мира и чемпионка Кубка мира в спринте.

Бронзовую олимпийскую медаль Нильссон завоевала в паре с Идой Ингемарсдоттер в командном спринте на Играх 2014 года в Сочи.

Гонки Стены Нильссон смотрите видео:

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.