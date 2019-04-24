Новичок "Динамо" де Пена выйдет в стартовом составе против "Шахтера"
Новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Карлос де Пена выйдет в стартовом составе своей команды на матч 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".
Де Пена, который недавно присоединился к киевлянам, дебютирует в новой команде. До этого уругвайский футболист выходил только в товарищеском матче против "Ворсклы" и забил гол.
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Что касается других футболистов, то в составе "Динамо" выйдут все основные. На позиции нападающего будет играть Вербич.
Также все сильнейшие выйдут в стартовом составе "Шахтера". В частности, к матчу с киевлянами успел восстановиться Тарас Степаненко, который выйдет в старте.
Поединок 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 18:30.
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