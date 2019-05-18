Новичок "Динамо" эффектно забил дебютный гол за команду: видео
Уругвайский новичок "Динамо" Карлос Де Пена отличился своим первым официальным голом в футболке киевлян.
Произошло это в матче 29 тура чемпионата Украины против "Маруиполя".
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На 32-й минуте после подачи Виктора Цыганкова с углового Де Пена вбежал в штрафную приазовцев и в касание переправил мяч в ворота.
Спорт 24 писал, что 19 апреля в товарищеском матче против "Ворсклы" Де Пена отличился невероятным голом за "Динамо".
К слову, Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле. С тех пор уругваец успел сыграть в 4 матчах киевлян в УПЛ.
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