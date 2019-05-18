Новичок "Динамо" эффектно забил дебютный гол за команду: видео

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Карлос Де Пена отличился дебютным голом за "Динамо"
Карлос Де Пена отличился дебютным голом за "Динамо" / ФК "Динамо"

Уругвайский новичок "Динамо" Карлос Де Пена отличился своим первым официальным голом в футболке киевлян.

Произошло это в матче 29 тура чемпионата Украины против "Маруиполя".

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На 32-й минуте после подачи Виктора Цыганкова с углового Де Пена вбежал в штрафную приазовцев и в касание переправил мяч в ворота.

Спорт 24 писал, что 19 апреля в товарищеском матче против "Ворсклы" Де Пена отличился невероятным голом за "Динамо".

К слову, Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле. С тех пор уругваец успел сыграть в 4 матчах киевлян в УПЛ.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт УПЛ Динамо
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