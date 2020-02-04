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Новичок "Динамо" не сможет сыграть за команду до конца сезона

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Ибрагим Каргбо / ФК "Динамо"

Зимой 2020 года киевское "Динамо" подписало контракт с нападающим Ибрагимом Каргбо. Однако за столичный клуб игрок в этом сезоне не сыграет.

Ибрагим Каргбо присоединился к "Динамо" еще в декабре 2019 года. Перешел он как свободный агент. 19-летний игрок родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии.

Нападающий отправился с "Динамо" на первый сбор команды в Турцию. И даже отметился дублем за киевлян в матче против "Кайрата". Но в этом же матче он получил травму. Предварительно было известно, что он пропустит как минимум месяц – до конца февраля. Хотя восстановление может затянуться и до середины марта.

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Но впоследствии оказалось, что Ибрагим Каргбо не сможет сыграть за "Динамо". Причина в том, что игрок уже выступал за два клуба в течение одного сезона. Выступать за большее количество команд запрещено.

Агент Ибрагима Каргбо Дмитрий Селюк заявил, что руководство "Динамо" знало о том, что игрок не сможет играть за команду, когда заключало с ним контракт.

"В "Динамо" изначально знали эту ситуацию, рассчитывали, что сначала ему нужно время на адаптацию. Поэтому как раз до конца сезона он войдет в коллектив", – заявил Дмитрий Селюк.

Он также рассказал, что контракт футболиста с "Динамо" рассчитан на 4,5 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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