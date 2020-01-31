Новичок "Динамо" получил травму и пропустит возобновление сезона
Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо получил травму во время последнего спарринга на первом зимнем сборе против "Кайрата". Футболист может пропустить возобновление сезона.
Ибрагим травмировался в эпизоде, когда забивал второй гол. В поединке против "Кайрата" Ибрагим оформил дубль.
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В результате обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки, информирует сайт "Динамо".
"Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете – так называемом прессе, чтобы обездвижить ногу", – говорится в сообщении киевлян.
Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален. Таким образом, точный срок возврата Каргбо на поле будет определено позже.
- Ибрагим Каргбо-младший перешел в "Динамо" в начале декабря 2019 года. 19-летний игрок родился в Сьерра-Леоне, но у него также есть паспорт Бельгии.
- За "Динамо" Ибрагим пока не провел ни одного официального матча. Вероятно, Каргбо и не сыграет за киевлян в этом сезоне, ведь рискует нарушить правила ФИФА.
- Футболист был заигран за две команды в текущем сезоне – "Руселаре" и "Льерс Кемпензонен". В течение одного сезона по правилам ФИФА и УЕФА футболист не может играть в трех клубах.
- У "Динамо" есть проблемы на позиции нападающего. Как известно, форвард Артем Беседин отстранен из-за проваленного допинг-теста.
- Таким образом, "Динамо" вернуло из аренды в "Заре" Назария Русина. Еще одним нападающим "Динамо" является Фран Соль. Но испанец за 12 матчей в футболке "Динамо" не забил ни одного гола.
- Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.
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