Новичок "Динамо" получил травму и пропустит возобновление сезона

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо получил травму во время последнего спарринга на первом зимнем сборе против "Кайрата". Футболист может пропустить возобновление сезона.

Ибрагим травмировался в эпизоде, когда забивал второй гол. В поединке против "Кайрата" Ибрагим оформил дубль.

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В результате обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки, информирует сайт "Динамо".

"Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете – так называемом прессе, чтобы обездвижить ногу", – говорится в сообщении киевлян.

Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален. Таким образом, точный срок возврата Каргбо на поле будет определено позже.