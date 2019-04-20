Новичок "Динамо" рассказал о подготовке к дерби с "Шахтером"
Уругвайский новичок "Динамо" Карлос Де Пена рассказал о своем дебюте за киевский клуб, а также про забитый мяч в матче с "Ворсклой".
Также Де Пена поделился ожиданиями от матча 25 тура УПЛ с "Шахтером".
Видео дебютного гола Карлоса Где Пена: Новичок "Динамо" отметился эффектным голом в матче против "Ворсклы"
"Я очень рад дебютировать за "Динамо". Думаю, это была хорошая игра с "Ворсклой", конечно, забитый гол – это всегда приятно, но самое важное – это победа команды. Считаю, мы хорошо подготовились к нашему следующему поединку. Я невероятно счастлив, поскольку все в команде приняли меня очень хорошо. Я пришел в большой клуб, клуб с большой историей", – прокомментировал новичок "бело-синих".
Да, нас ожидает очень важное дерби. Нам нужно получить три очка в этом поединке, это тот результат, за который мы будем бороться. Мы готовимся к этому противостоянию и, надеюсь, при поддержке наших болельщиков, добудем победу,
– рассказал Де Пена в интервью dynamo.kiev.ua.
Ранее Спорт 24 сообщал, что уже второй новичок "Динамо" начал изучение украинского языка после перехода в столичный клуб. Карлос Де Пена в своем Instagram сообщил, что начал изучать украинский язык после перехода в "Динамо".