Новичок "Лейкерс" Демаркус Казинс получил травму и может пропустить сезон

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Демаркус Казинс
Демаркус Казинс / Фото из открытых источников

Баскетболист "Лейкерс" Демаркус Казинс получил серьезную травму во время подготовки к новому сезону. У Казинса обнаружен разрыв крестообразной связки колена.

Инсайдер Шемс Чарану сообщает, что Казинс получил травму во время тренировки в Лас-Вегасе (США) в понедельник, 12-го августа.

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Демаркус получил повреждение, когда произошло столкновение колено в колено с другим игроком.

В январе 2018 года Казинс потерпел разрыв ахиллова сухожилия. Он вернулся к матчам в течение сезона 2018/19 в составе "Голден Стэйт Уорриорз", набирая 16,3 очка в среднем за игру.

В межсезонье 29-летний Казинс подписал с "Лейкерс" годовой контракт. Если информация о травме Казинса подтвердится, то он рискует пропустить первую половину сезона. Возможно, Казинс успеет восстановиться в плей-офф раунда.

В то же время инсайдер ESPN.com Эдриан Воджнаровски информирует, что Казинс травмировал колено. Он пройдет в Лос-Анджелесе обследование, которое должно установить степень тяжести повреждения.

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол NBA
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