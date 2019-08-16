Новичок "Лейкерс" Демаркус Казинс получил травму и может пропустить сезон

Баскетболист "Лейкерс" Демаркус Казинс получил серьезную травму во время подготовки к новому сезону. У Казинса обнаружен разрыв крестообразной связки колена.

Инсайдер Шемс Чарану сообщает, что Казинс получил травму во время тренировки в Лас-Вегасе (США) в понедельник, 12-го августа.

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Демаркус получил повреждение, когда произошло столкновение колено в колено с другим игроком.

DeMarcus Cousins -- a four-time NBA All-Star -- will undergo final tests that are expected to confirm the torn ACL diagnosis, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/L04AgnBG1d — Shams Charania (@ShamsCharania) 15 августа 2019 г.

В январе 2018 года Казинс потерпел разрыв ахиллова сухожилия. Он вернулся к матчам в течение сезона 2018/19 в составе "Голден Стэйт Уорриорз", набирая 16,3 очка в среднем за игру.

В межсезонье 29-летний Казинс подписал с "Лейкерс" годовой контракт. Если информация о травме Казинса подтвердится, то он рискует пропустить первую половину сезона. Возможно, Казинс успеет восстановиться в плей-офф раунда.

В то же время инсайдер ESPN.com Эдриан Воджнаровски информирует, что Казинс травмировал колено. Он пройдет в Лос-Анджелесе обследование, которое должно установить степень тяжести повреждения.