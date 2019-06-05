Новичок сборной Украины исполнил патриотическую песню на посвящении: видео

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Юрий Панькив в сборной Украины
Юрий Панькив в сборной Украины / Фото Павла Кубанова

Каждый игрок сборной Украины, который получает дебютный вызов в команду, должен исполнить песню на посвящении. На этот раз таким новичком стал 34-летний вратарь Юрий Панькив.

Юрий Панькив выбрал песню, которая в свое время была выбрана болельщиками для сопровождения сборной – "Їхали козаки". Перед исполнением Юрий поблагодарил ребят и тренерский штаб за невероятную атмосферу и прием в главной команде.

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Панькив стал не единственным исполнителем. После поражения в мини-турнире на сегодняшней тренировке свою композицию должна была исполнять целая команда. Их вытащил солист Руслан Малиновский, который романтично спел песню The Way You Look Tonight из репертуара Фрэнка Синатры

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
Источник: 24 канал
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