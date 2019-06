Новичок сборной Украины исполнил патриотическую песню на посвящении: видео

Каждый игрок сборной Украины, который получает дебютный вызов в команду, должен исполнить песню на посвящении. На этот раз таким новичком стал 34-летний вратарь Юрий Панькив.

Юрий Панькив выбрал песню, которая в свое время была выбрана болельщиками для сопровождения сборной – "Їхали козаки". Перед исполнением Юрий поблагодарил ребят и тренерский штаб за невероятную атмосферу и прием в главной команде.

Панькив стал не единственным исполнителем. После поражения в мини-турнире на сегодняшней тренировке свою композицию должна была исполнять целая команда. Их вытащил солист Руслан Малиновский, который романтично спел песню The Way You Look Tonight из репертуара Фрэнка Синатры