Новичок Суперлиги "Прометей" стартовал с победы над "Запорожьем": видео

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"Прометей" победил "Запорожье"
"Прометей" победил "Запорожье" / ФБУ

Дебютант Суперлиги Пари-Матч "Прометей" выиграл свой первый матч в элитном дивизионе, победив "Запорожье" 98:89.

Старт игры лучше провели гости, которые сыграли надежнее в нападении и эффективнее в защите. Как итог, запорожцы набрали 27 очков за четверть, получив 9 баллов преимущества перед второй десятиминуткой, в которой все изменилось. "Прометей" добавил в игре, и даже вышел вперед в счете. Но заключительный отрезок первой половины лучше провели гости, вернувшие себе 6 очков преимущества.

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Третью четверть "Прометей" выиграл 24:17, поэтому все решалось в четвертой четверти, на которую команды вышли за 1 очка преимущества у хозяев. Однако игра лучше удалась команде с Каменска. Они довели преимущество до 10 очков, а в итоге праздновали победу 98:89.

Прометей – Запорожье 98:89 (18:27, 27:24, 24:17, 29:21)

 

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Теги: БК Запорожье Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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