Новичок украинской баскетбольной Суперлиги представил новый логотип: фото

Новички Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" представили новый логотип перед дебютным сезоном в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Главным символом эмблемы является сокол, который держит в когтях баскетбольный мяч. Также на логотипе название команды "Харьковские Соколы".

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Новый логотип будет нанесен на домашней и выездной комплекты формы. Также уже в новом стиле будет разработана линейка атрибутики клуба, от фанатских шарфов до футболок и брелоков.

"Новый логотип клуба – это только первый шаг к формированию новой успешной и конкурентоспособной единицы на самом высоком эшелоне украинского баскетбола. В современном мире бренд – это основа успешности чего либо. Поэтому мы хотим, чтобы у Харькова наконец появился достойный баскетбольный бренд", – заявил по этому поводу директор "Харьковских Соколов" Сергей Чебышев.