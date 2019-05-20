Новичок УПЛ озвучил амбициозные планы на следующий сезон

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СК "Днепр-1"
СК "Днепр-1"

Почетный президент СК "Днепра-1" Юрий Береза поделился ожиданиями от первого сезона в истории команды в УПЛ.

По словам Березы, в команде будет формироваться состав для попадания в топ-5.

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"Думаю, 29 мая будет открыт шорт-лист тех игроков, которых хочет видеть тренерский штаб. У нас будет рабочий совет со спортивным директором, главным тренером, на котором мы обсудим моменты, касающиеся усиления команды", – цитирует Березу официальный сайт "Днепра-1".

Мы все будем делать, чтобы выполнить нашу задачу – в первом сезоне в УПЛ попасть в топ-5. Под это задание будет формироваться состав.

Напомним, что пятое место в чемпионате Украины дает право сыграть в еврокубках.

Спорт 24 писал, что "Днепр-1" оформил выход в УПЛ благодаря поражению соперников. В матче 27-го тура Первой лиги "Волынь" дома обыграла "Колос", который до этого занимал вторую позицию. Следовательно, отставание команды из Ковалевки от "Днепр-1" за четыре тура до конца осталось 14 очков.

Так что днепровская команда стала недосягаемой для остальных команд и выиграла Первую лигу досрочно. Благодаря этому "Днепр-1" поднимется в УПЛ, где будет выступать в следующем сезоне.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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