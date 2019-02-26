Новобранец "Шахтера" будет получать одну из крупнейших зарплат в Украине

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Тете в футболке сборной Бразилии
Тете в футболке сборной Бразилии / FOX Sports

В ближайшее время донецкий "Шахтер" должен объявить о трансфере 19-летнего бразильского вингера "Гремио" Тете.

За переход талантливого футболиста "горняки" выложат больше, чем в свое время заплатили за Дугласа Косту. По предварительной информации, сумма составит около 10 млн евро.

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Кроме того, полузащитник будет получать в донецком клубе одну из самых больших зарплат среди украинских клубов. Оклад игрока составит 1,4 млн евро в год (120 тыс. евро в месяц), сообщает бразильское издание Gaúcha ZH.

Также "горняки" будут покрывать расходы Тете в плане жилья, автомобиля и авиаперелета до Бразилии.

Большую зарплату в "Шахтере" имеют только Тайсон и Марлос. В киевском "Динамо" больше всего зарабатывает испанский новичок Фран Соль – около 1 млн евро.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Шахтер
Источник: 24 Канал
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