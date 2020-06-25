16-летний герой "Ворсклы", смерть экс-тренера "Карпат": главные новости спорта 24 июня
В среду, 24 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
16-летний вратарь вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины
"Мариуполь" и "Ворскла" разыграли вторую путевку в финал Кубка Украины-2019/20.
Полтавчане обыграли приазовцев при пустых трибунах стадиона имени Бойко в Мариуполе и вышли к решающему матчу турнира. Основное время встречи закончилось вничью 1:1, в экстратайме команды голов не забили. И здесь миру явил себя 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, которого Юрий Максимов выпустил на поле незадолго до финального свистка. Парень отбил три пенальти и вытащил полтавский коллектив в финал Кубка.
- В финальном матче турнира "Ворскла" поборется за трофей с киевским "Динамо", которое в первом полуфинале справилось с перволиговым "Минаем" (2:0).
- Финал Кубка Украины-2019/20 состоится 8 июля на "Арене-Львов".
Умер экс-тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий
24 июня в два часа ночи на 73-м году жизни умер Юрий Дячук-Ставицкий. В последнее время заслуженный тренер Украины боролся с тяжелым заболеванием. Более пяти лет Юрий Дячук-Ставицкий боролся с раком.
Читайте также Умер Юрий Дячук-Ставицкий: что известно о заслуженном тренере Украины
Карьера Юрия Дячука-Ставицкого
- Под руководством Дячука-Ставицкого "Карпаты" стали первым полуфиналистом Кубка Украины, который не играл в элитном дивизионе, это было в сезоне 2005/06.
- Также он вместе с "зелено-белыми" вернулся в высший дивизион. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором "львов", а также входил в тренерский штаб Мирона Маркевича – в частности, в бронзовом сезоне 1997/98.
- На протяжении своей тренерской карьеры Юрий Михайлович также успел поработать в "Волыни" и "Газовике". Долгое время отвечал за развитие детского футбола в "Карпатах". В 2017 году покинул львовский клуб по состоянию здоровья.
Дата матча "Динамо" – "Шахтер"
Дирекция Премьер-лиги утвердила расписание матчей 29 тура, центральным в котором станет противостояние "Шахтера" и "Динамо".
В центральном поединке тура сойдутся гранды украинского футбола – "Динамо" и "Шахтер". Встреча в Киеве состоится в субботу, 4 июля, Начало игры – в 19:30.
К слову, в предыдущем "классическом" дерби в конце мая "горняки" обыграли "Динамо" со счетом 3:1.
"Карпаты" потеряли двух лидеров
Нападающий Матар Диее и полузащитник Егор Назарина оставили львовские "Карпаты".
Сенегалец вернулся в донецкий "Олимпик", которому принадлежит контракт футболиста, а в арендованного у бельгийского "Антверпена" Назарина истек срок его арендного соглашения.
Потери "Карпат"
- Первым расположение "зелено-белых" покинул 23-летний центральный защитник из Люксембурга Тим Халл. Игрок не стал раскрывать причины ухода из "Карпат", но заявил, что не простит львовянам долги по зарплате.
- Ушел из львовской команды и люксембургский футболист Марвин Мартинс.
- Расторгли контракт по взаимному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.