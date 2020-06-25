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Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
24 июня , 14:45 Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
Юрій Семенюк
Умер Юрий Дячук-Ставицкий: что известно о заслуженном тренере Украины
24 июня , 14:19 Умер Юрий Дячук-Ставицкий: что известно о заслуженном тренере Украины
Софія Кулай
16-летний герой "Ворсклы", смерть экс-тренера "Карпат": главные новости спорта 24 июня
07:25, сегодня 16-летний герой "Ворсклы", смерть экс-тренера "Карпат": главные новости спорта 24 июня
16-летний голкипер вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины по футболу: видео
22:26, 24 июня 16-летний голкипер вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины по футболу: видео
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Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
19:23, 24 июня Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
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