В пятницу, 26 июня, болельщики "Ливерпуля" продолжили празднование первого чемпионства за 30 лет, а боец Хабиб Нурмагомедов узнал следующего соперника. Главные новости спорта за 26 июня – читайте в дайджесте Спорт 24.

Хабиб возвращается

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года вернется в октагон. Россиянин проведет бой против временного чемпиона UFC Джастина Гейдж.

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы обоих бойцов, подтвердил, что поединок состоится на турнире UFC 253.

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Турнир UFC 253 состоится 19 сентября в Абу-Даби. На кону поединка Хабиб – Гейдж будет полноценный титул чемпиона UFC.

Также можно утверждать, что Хабиб пробудет без боев больше года. Предыдущий поединок непобедимый россиянин провел еще 7 сентября 2019 года.

Тогда Нурмагомедов убедительно победил Дастина Пуарье.

А вот Гейдж до этого выходил в Октагон в мае. Американец сенсационно нокаутировал Тони Фергюсона.

Финал Кубка Украины пройдет в Харькове

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 перенесли. Поединок, который должен был пройти 8 июля, не состоится во Львове.

Финальный матч между "Динамо" Киев и "Ворскла" Полтава состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

В пятницу, 26 июня, информацию официально подтвердила УАФ (Украинская ассоциация футбола).

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Решение перенести финал в Харьков принято после рекомендации Министерства здравоохранения (Минздрава).

Поединок переносят в Харьков из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области. На данный момент на Львовщине больше всего случаев заражения COVID-19.

Первым в финал вышло "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили действующего чемпиона "Шахтер", "Александрию" и перволиговый "Минай".

Место в финале 24 июня забронировала и "Ворскла". Для полтавчан это только второй выход в решающую игру Кубка Украины.

В 2009 году "Ворскла" стала обладателем трофея, одолев "Шахтер".

На пути к финалу 2020 полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".

Легендарный бой Кличко

Ровно 21 год назад, 26 июня 1999, Виталий Кличко на London Arena в Миллуола впервые стал чемпионом мира.

Во втором раунде украинец нокаутировал грозного соперника Херби Хайда. Украинец благодаря победе отобрал у британца титул WBO в супертяжелом весе.

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Украинец проводил свой 25-й бой в профессиональной карьере и проиграл Херби Хайду первый раунд.

Во втором раунде украинец комбинацией левый кросс и правый хук отправил британского боксера в нокаут. Хайд еще долго не мог прийти в себя.

После эффектной победы Виталий Кличко еще дважды защищал титул WBO, пока в апреле 2000 года не получил травму в бою с Крисом Бердом.

Празднование "Ливерпуля"

В четверг, 25 июня, "Ливерпуль" впервые с 1990 года стал чемпионом Англии. "Мерсисайдцы" впервые выиграли внутренний чемпионат, после того как тот стал называться английской Премьер-лигой (АПЛ).

Чемпионом "Ливерпуль" сделал "Челси", который нанес поражение "Манчестер Сити" в 31 туре АПЛ. За 7 туров до завершения АПЛ больше никто не может опередить "Ливерпуль".

"Ливерпуль" – чемпион Англии

"Мерсисайдцы" выиграли 43-й трофей в истории клуба и вышли на чистое первое место в Англии, опередив заклятого врага – "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" стал чемпионом страны в 19-й раз, также "красные" завоевали 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в еврокубках.

На счету "манкунианцев" 20 чемпионских титулов, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубках, всего – 42 трофеев.

Также "красные" оформили самый быстрый титул в истории высшего английского дивизиона – после 31 матча.

Историческую победу вышли праздновать тысячи фанатов "Ливерпуля".

Merseyside is red!



The party is in full swing at Anfield as #LFC end 30 years of hurt!



Follow reaction from Klopp, Henderson and more here: https://t.co/MhJJ5mE3dg pic.twitter.com/w1p6vPDXZO — Sky Sports (@SkySports) June 25, 2020