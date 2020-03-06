Новые правила офсайда в еврокубковых матчах: нововведения УЕФА

УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда в матчах еврокубков. Такие нововведения могут заработать и на Евро-2020.

В интервью Sky Sports сделал заявление президент УЕФА Александер Чеферин. Изменения правил должны повысить мотивацию футболистов.

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Данные нововведения могут заработать уже в будущем Евро-2020 по футболу, где примут участие 24 европейские сборные. Матч открытия Евро-2020 состоится 12 июня на Олимпийском стадионе в Риме, финал 12 июля – на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использовать более широкие линии офсайда в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2020/21 для увеличения количества голов.

Офсайд в один сантиметр – это не офсайд. Широкие линии необходимы, так как линии нарисованы субъективно. Поэтому один сантиметр может разрушить сезон клуба одним неверным решением,

– рассказал в интервью Александер Чеферин.

Новые линии будут использоваться в соответствии с действующими правилами футбола.